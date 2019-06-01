США согласились перебросить дополнительные войска в Польшу

В ходе официального визита президента Анджея Дуды в США стороны объявят о переброске дополнительных американских войск в Польшу, сообщает Financial Times. Предполагается, что туда отправятся по меньшей мере 1000 солдат. Таким образом, всего на территории Польши будут базироваться около 5500 американских военнослужащих.

По данным FT, ставка будет делаться в том числе и на повышение качества американской группировки. Так, специально для них будет построен тренировочный центр. Помимо этого, увеличится доля бойцов спецподразделений.

С просьбой увеличить американское военное присутствие Дуда обращался в прошлом году. Он обещал, что Варшава потратит $2 млрд на создание военной базы под названием «Форт Трамп». В Вашингтоне идея понравилась, однако от идеи разместить всех солдат в одном месте там отказались. Помимо этого не до конца решен вопрос с финансированием группировки.

В Варшаве настаивают на увеличении иностранных войск, объясняя это угрозой со стороны России.