США согласились перебросить дополнительные войска в Польшу

В ходе официального визита президента Анджея Дуды в США стороны объявят о переброске дополнительных американских войск в Польшу, сообщает Financial Times. Предполагается, что туда отправятся по меньшей мере 1000 солдат. Таким образом, всего на территории Польши будут базироваться около 5500 американских военнослужащих.
По данным FT, ставка будет делаться в том числе и на повышение качества американской группировки. Так, специально для них будет построен тренировочный центр. Помимо этого, увеличится доля бойцов спецподразделений.
С просьбой увеличить американское военное присутствие Дуда обращался в прошлом году. Он обещал, что Варшава потратит $2 млрд на создание военной базы под названием «Форт Трамп». В Вашингтоне идея понравилась, однако от идеи разместить всех солдат в одном месте там отказались. Помимо этого не до конца решен вопрос с финансированием группировки.
В Варшаве настаивают на увеличении иностранных войск, объясняя это угрозой со стороны России.
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