В РФ выставили условие участия российской делегации в сессии ПАСЕ

Председатель комитета российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил возможности участия российской делегации в работе июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), однако для этого ассамблея должна принять решение о недопустимости санкций по отношению к национальным делегациям.

«Допускаю, что делегация РФ может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы поедем, если регламентный комитет ПАСЕ 3 июня, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут соответствующее решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям», — сказал он в субботу журналистам. При этом российский парламентарий заметил, что «потребуются также технические поправки», которые позволят подтверждать полномочия делегаций не только в начале каждого года, как сейчас, но и в середине года.

Глава комитета при этом информировал, что сейчас активно ведутся переговоры с представителями европейских политических групп. «В частности, недавно состоялся разговор с лидером объединенных левых Тини Коксом. Не исключаю, что по итогам заседания регламентного комитета (ПАСЕ) может состояться также встреча парламентариев РФ с руководством ПАСЕ. Пока тон и характер дискуссий говорят о возрастающей вероятности принятия конструктивного решения», — указал Слуцкий.

По его словам, отказ ПАСЕ от санкций в отношении делегаций якобы нужен «не только России, это необходимо, прежде всего, Совету Европы для сохранения его роли в новой архитектуре XXI столетия».

«На июньской сессии, как вы помните, состоятся выборы Генерального секретаря Совета Европы. Участие в них России важно для продолжения легитимного сотрудничества с организацией. Это понимают и в Москве, и, надеюсь, в Страсбурге», — резюмировал глава международного комитета российской Госдумы.

Летняя сессия ПАСЕ, где запланированы выборы Генерального секретаря Совета Европы, пройдет в Страсбурге с 24 по 28 июня. Вопрос о полномочиях национальных делегаций ПАСЕ будет рассмотрен в ходе заседания комитета по регламенту ассамблеи 3 июня.

Напомним, что санкции на российскую делегацию были наложены в 2014 после аннексии Россией Крыма.