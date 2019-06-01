Косово может объединиться с Албанией

Президент Косово Хашим Тачи заявил, что если ЕС будет продолжать политику изоляции, Приштина может рассмотреть возможность проведения референдума об объединении с Албанией.
Об этом он заявил в эфире одного из косовских телеканалов, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на канал Top-Channel.
Он подчеркнул, что не оставил идею «исправить историческую несправедливость» и присоединить к Косово, Прешево, Медведжу и Буяновац (районы с албанским населением на юге Сербии). Эти районы вместе с остальным Косово могли бы стать частью объединения с Албанией.
«После постоянных отсрочек и дискриминации, которые демонстрируют к нам Европейский союз и государства-члены, думаю, нам следует серьезно подумать о институциональных шагах в ответ. Надо дать понять, что если ЕС продолжит политику изоляции и закрывания дверей перед Косово, мы будем нуждаться в движении в сторону формулы национального объединения через решение парламентов обеих стран или через референдумы в Косово и Албании», — сказал Тачи.
По словам президента, союз Албании и Косово возможен как под «зонтиком Евросоюза», так и в результате объединения двух стран под «албанским зонтиком».
Президент Сербии Александар Вучич в ответ на заявления сказал, что Сербия будет реагировать серьезно, ответственно и решительно, если дойдет дело до референдума об объединении Косово с Албанией.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016