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Косово может объединиться с Албанией

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Косово может объединиться с Албанией

Президент Косово Хашим Тачи заявил, что если ЕС будет продолжать политику изоляции, Приштина может рассмотреть возможность проведения референдума об объединении с Албанией.

Об этом он заявил в эфире одного из косовских телеканалов, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на канал Top-Channel.

Он подчеркнул, что не оставил идею «исправить историческую несправедливость» и присоединить к Косово, Прешево, Медведжу и Буяновац (районы с албанским населением на юге Сербии). Эти районы вместе с остальным Косово могли бы стать частью объединения с Албанией.

«После постоянных отсрочек и дискриминации, которые демонстрируют к нам Европейский союз и государства-члены, думаю, нам следует серьезно подумать о институциональных шагах в ответ. Надо дать понять, что если ЕС продолжит политику изоляции и закрывания дверей перед Косово, мы будем нуждаться в движении в сторону формулы национального объединения через решение парламентов обеих стран или через референдумы в Косово и Албании», — сказал Тачи.

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По словам президента, союз Албании и Косово возможен как под «зонтиком Евросоюза», так и в результате объединения двух стран под «албанским зонтиком».

Президент Сербии Александар Вучич в ответ на заявления сказал, что Сербия будет реагировать серьезно, ответственно и решительно, если дойдет дело до референдума об объединении Косово с Албанией.

Косово, Албания
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