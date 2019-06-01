В РФ ждут, что Зеленский сделает «шаги навстречу»

Новый президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не сделал никаких шагов по восстановлению отношений с Россией. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российскому телевидению.

«Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим», — сказал российский премьер. «Давайте запасемся терпением!» — заявил он. «В конечном счете это все в руках нового президента Украины, новой власти», — добавил он.

Медведев отметил, что у него «нет никаких иллюзий по поводу риторики новой власти и определенных, уже сформировавшихся трендов». «Пока мы ничего нового не видим», — сказал он. «Но я не хочу забегать вперед», — добавил при этом Медведев.

Российский премьер также заявил, что Москва не была инициатором сокращения контактов. «Это все сделала украинская власть», — отметил он. «Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать», — уверен Медведев. «Это все на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне», — добавил премьер РФ.