Зеленский включил в структуру АП своих помощников и представителей

Президент Украины Владимир Зеленский включил в структуру Администрации президента должности своего первого помощника и помощников, представителя президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента.
Как сообщается на сайте президента, соответствующие изменения были внесены его указом № 347/2019 от 31 мая в утвержденное указом главы государства от 2 апреля 2010 года Положение об администрации президента Украины. Необходимые изменения были внесены и в указ президента от 14 июля 2014 года «Вопросы администрации президента Украины».
Ранее из этих должностей в структуру АП входили только советник и пресс-секретарь президента.
Как и прежде, в состав АП входят глава администрации, его первый заместитель и заместители, руководитель аппарата АП, уполномоченные президента, а также офис главы АП, главные департаменты, приемная президента, департаменты и отделы, которые являются самостоятельными структурными подразделениями Администрации президента.
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