Ученые нашли окаменелый косяк рыб возрастом 50 миллионов лет

Палеонтологи обнаружили окаменелости сразу 259 крошечных рыб, погибших вместе в один миг. Возраст находки оценивается в 50 миллионов лет. Как считают специалисты, окаменелость свидетельствует о скоординированном поведении этих существ, а значит, рыбы собираются в косяки с весьма давних времён.

Останки молодых рыб, которые принадлежали к вымершему виду Erismatopterus levatus, были найдены в куске известнякового сланца, извлечённого из формации Green River на западе США. Окаменелости относят к эоцену.

Находку отправили в музей динозавров префектуры Фукуи в Японии, где в 2016 году ею заинтересовался учёный Нобуаки Мидзумото (Nobuaki Mizumoto) из Университета Аризоны.

Группа Мидзумото хотела выяснить, можно ли назвать этот экземпляр примером скоординированного движения группы существ. Поясним, что специалисты и ранее находили окаменелости, запечатлевшие последние минуты жизни существ. Так, им попадались останки динозавров, сцепившихся в смертельной схватке, и мигрирующие трилобиты, выстроившиеся в один ряд.

Однако, чтобы выяснить, как развивалось скоординированное движение в группах разных существ, необходимо было получить соответствующие окаменелости.

Подобное поведение сегодня наблюдается у многих животных, по этой причине специалисты полагали, что оно возникло в давние времена. Однако подтверждений этому было получено не так много.

Чтобы «оживить» древних рыб, исследователи тщательно измерили положение и направление движения каждой особи доисторического косяка, а также приняли во внимание расстояние от каждой рыбы до ближайших соседей.

Команда провела почти тысячу компьютерных симуляций, чтобы спрогнозировать наиболее вероятное следующее положение косяка, учитывая такие факторы, как возможная перемена направления потоков воды. Согласно результатам анализа, рыбы действительно двигались в унисон.

Более того, исследователи даже смогли изучить возможные сценарии взаимодействия рыб: отдельные особи отплывали чуть дальше от соседей, которые находились к ним слишком близко, и перемещались ближе к тем, которые находились чуть дальше. Точно такие же правила «игры» можно наблюдать у современных рыб, отмечают исследователи.

Таким образом, работа команды Мидзумото показывает, что подобное групповое поведение у рыб существует по крайней мере с эоцена.

Авторы работы не знают, как именно рыбы оказались в ловушке много лет назад. Но, очевидно, что их смерть наступила очень быстро. Возможно, как пишут учёные, песчаная дюна обрушилась на мелководье, где обитали рыбы.