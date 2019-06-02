В Венеции круизный лайнер врезался в теплоход с туристами - есть пострадавшие

В воскресенье, 2 июня, в Венеции (Италия) круизный лайнер потерял управление при заходе в порт и врезался cначала в причал, а затем в туристический теплоход. Об этом передает ANSA.

«Судно „Opera“ компании MSC направлялось к пристани Сан-Базилио и на этапе швартовки врезалось кормовой стороной в прогулочный теплоход Michelangelo. В результате ЧП два человека получили легкие травмы на теплоходе, еще двое были доставлены в больницу для обследования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что столкновение произошло после того, как оборвался трос, используемый для связи круизных судов с буксирами, которые заводят их в городские каналы. Огромный лайнер не мог остановиться из-за сильных течений, направлявших его к пристани.

Лайнер «Opera» построили 15 лет назад. Он зарегистрирован в Панаме и вмещает 2 679 пассажиров.