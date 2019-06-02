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Партию «Доверяй делам» возглавил Кернес

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Партию «Доверяй делам» возглавил Кернес

Делегаты объединительного съезда партии «Доверяй делам» избрали председателем политсилы мэра Харькова Геннадия Кернеса, сопредседателем избран мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщает издание МедиаПорт, участие в съезде приняли председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов, мэр Ужгорода, председатель Одесского облсовета, мэры Чугуева, Бахмута, Кропивницкого, Покровска, заместитель Никопольского городского головы, представитель Черноморской ОТГ и другие.

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В ходе своего выступления Кернес заявил, что за 5 лет «власть довела страну, создала не социальные лифты, а ямы» и вспомнил о съезде 2014 года в Харькове, на который «ехал, ехал, но не доехал Янукович».

«Пять лет назад здесь был съезд депутатов юго-востока, на который ехал, ехал, но не доехал беглец Янукович. ... Но не это главное. Тогда было принято историческое решение, призыв, в условиях безвластия и хаоса в Киеве людям нужно опираться на самоуправление для сохранения порядка и целостности территориальной Украины. ... Мы были правы, Харьков выстоял», — заявил Кернес.

«Наш город не поддался многодневным качелям и многотысячным гастролерам с востока и запада», — добавил он.

По словам Кернеса, в случае, если политсила попадет в Верховную Раду на внеочередных выборах, он останется мэром, «уступив свое место профессионалу».

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Комментируя акцию протеста против съезда партии, Кернес заявил: «То, что вы увидели у стен Дворца спорта — это отбросы общества».

Кернес заверил, что памятник Жукову, поваленный в воскресенье участниками акции протеста, с его помощью и средствами фонда партии экс-регионала Виталия Хомутынника «Возрождение» будет восстановлен в кратчайшие сроки.

Также Кернес вспомнил о новоизбранном президенте Владимире Зеленском: «Во Дворце спорта был последний концерт Зеленского в составе „95 квартала“, теперь у него другой путь».

«Будем помогать новому президенту, чтобы Украина стала лучше и качественнее», — заявил мэр Харькова.

В свою очередь Труханов заявил, что Харьков и Одесса имеют много общего, и объединяться надо, чтобы «защищать интересы наших громад».

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Среди программных целей, озвученных Трухановым — уважение к религиям, приведения языкового закона к европейским нормам и завершение войны в Донбассе мирным путем.

Труханов зачитал свое выступление с листа, Кернес — с помощью экрана с суфлером.

Напомним,

Партия «Возрождение» объединилась вместе с партией мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам» и частью партии «Наш край».

Сам Кернес заявил, что поведет в парламент новую партию вместе с Трухановым, но намерена при этом остаться в кресле мэра.

Геннадий Кернес, партия, Доверяй Делам
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