Россия ответила на требования Украины в Гаагском суде

Российская Федерация отрицает наличие спора с Украиной по конвенциям о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Отметим, в Гаагском суде на следующей неделе продолжатся слушания по иску Украины к России, в рамках которого РФ обвиняют в нарушении конвенции о борьбе с финансированием терроризма. На слушаниях российская сторона собирается заявить, что спора между Киевом и Москвой по данной конвенции нет.
«Мы намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей», — сообщили в МИД России .
Также в ведомстве отметили, что противоречия между странами «не имеют отношения ни к одной из конвенций».
«Так, развязанная Киевом гражданская война на Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не могут быть предъявлены на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — говорится в сообщении.
Напомним, в апреле 2014 года суд в Гааге ввел меры против России за расовую дискриминацию в Крыму. Кроме того, судьи призвали Москву отменить запрет крымскотатарского Меджлиса и гарантировать права крымских татар и украинцев на территории полуострова.
В то же время трибунал не увидел причин для введения мер против России за финансирование терроризма.
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