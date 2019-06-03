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Коломойский стремится получить рычаги давления на всех участников энергорынка, - Кушнирук

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Коломойский стремится получить рычаги давления на всех участников энергорынка, - Кушнирук

Пытаясь не допустить запуск рынка электроэнергии, Игорь Коломойский стремится получить возможность оказывать давление на всех участников энергорынка, как производителей так и потребителей. Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Фейсбук.

По мнению эксперта, стремление Игоря Коломойского отсрочить запуск рынка электроэнергии связан с собственными бизнес-интересами. И настоящая цель — не отложить запуск рынка, а похоронить его на годы.

«Коломойский хочет не просто заблокировать внедрение энергорынка с первого июля текущего года, отложив на самом деле его на годы. Он хочет, получив контроль над НКРЭКУ, восстановить схему ручного установления тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, которая существовала до внедрения ценообразования на электроэнергию на базе Роттердам +. Это позволит восстановить возможность обогащаться на заниженных ценах на электроэнергию, поставляемую на ферросплавные заводы Коломойского», — написал Кушнирук.

Однако лишь удовлетворением собственных интересов дело не ограничивается. Эксперт считает, что олигарх стремится получить рычаги давления на всех участников энергорынка.

«Попытка не допустить запуск энергорынка и отыграть все назад имеет целью также получение возможностей давления на всех остальных участников энергорынка. Как владельцев компаний — производителей электроэнергии и облэнерго (распределительные энергосети), так и на крупных потребителей. То есть с помощью контроля за НКРЭКУ будут попытки давить на все политические и бизнес-группы страны», — отметил Кушнирук.

Он также напомнил, что лоббисты отсрочки запуска рынка уже подключили к этому СНБО, на котором с подачи заместителя председателя СБУ Ивана Баканова рассматривали вопрос своевременного запуска рынка, как угрозу национальной безопасности.

«Стоит напомнить, практически первое, что сделал Баканов в должности и.о. Председателя СБУ — это разослал письма во все органы власти с заявлениями об угрозе энергетической безопасности в случае внедрения энергорынка. Хотя все, кто в теме, понимают, что речь идет не об угрозе энергетической безопасности. Речь идет об откровенном лоббировании интересов Коломойского», — отметил эксперт.

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Как сообщалось, в пятницу 31 мая президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. Формальным поводом для проведения заседания СНБО стала трагедия на шахте «Лесная» (ГП «Львовуголь»), которая унесла жизни двух горняков. Наиболее резонансным вопросом, который рассматривался СНБО, был новый рынок электроэнергии.

Секретарь СНБО Александр Данилюк на своей странице в сети Фейсбук прокомментировал заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно ситуации с запуском нового рынка электроэнергии. «Премьер-министр Украины заверил, что у правительства есть решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию — независимо от даты введения. Считаю, что это совещание является примером конструктивного взаимодействия различных государственных органов и структур», — написал он.

Игорь Коломойский, Борис Кушнирук, энергорынок
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