Для Коломойского эпоха бедности закончилась – власть работает на его интересы, – Борис Кушнирук

Новая власть откровенно работает на интересы олигарха Игоря Коломойского не только в сфере электроэнергетики. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в интервью журналисту.

«Действия, которые мы наблюдаем сейчас, — это целенаправленные действия в интересах Коломойского, причем этот круг значительно шире, чем просто история с электроэнергией. Можно посмотреть, как начали выигрываться контракты компаниями Коломойского на поставку нефтепродуктов на „Укрзализныцю“, на армию, как начали выноситься решения судов в интересах Коломойского. То есть мы видим совокупность шагов, которые произошли уже сейчас, после прихода господина Зеленского к власти, направленных полностью на реализацию интересов Коломойского. Я по этому поводу постоянно говорю, что эпоха бедности завершилась только для одного человека в стране, а со всеми остальными как раз проблемы», — сказал Кушнирук.

Эксперт считает, что обществу необходимо требовать проведения расследования преступных схем, которые выстроил Коломойский, и на которые правоохранительные органы закрывают глаза.

«Нужно требовать расследования. Причем я далеко не уверен, что нынешняя власть заинтересована в том, чтобы расследовать деятельность самой власти по отношению к Коломойскому», — отметил Кушнирук.

Напомним, ранее член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что государственная компания «Центрэнерго» является эпицентром коррупции, на которой зарабатывает Игорь Коломойский. А политолог Петр Олещук предложил народным депутатам создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг «Центрэнерго».

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк считает, что злоупотребления в пользу Коломойского в «Центрэнерго», которые не замечают НАБУ и САП, приведут к банкротству госпредприятия. Сейчас Волк находится за границей из-за преследования НАБУ за введение формулы Роттердам + и отмены льготных тарифов на электроэнергию для ферросплавных заводов Игоря Коломойского.