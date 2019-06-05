Кабмин утвердил стратегию сокращения госдолга Украины до 52% ВВП в 2019г и 42% ВВП в 2022г

Прямой государственный долг Украины, составивший 52,3% ВВП на конец 2018 года, по итогам 2019 года будет снижен до 52% ВВП, а к 2022 году — до 43% ВВП, описала цели принятой Кабинетом министров в среду Среднесрочной стратегии управления госдолгом на 2019-2022 годы министр финансов Оксана Маркарова.
«Мы с вами не просто запланировали, мы с вами достигнем этих показателей: в 2019 году мы снизим долг к ВВП до 52% и план на следующие три года — это снизить до 2022 года до 43%», — сказала она, представляя документ.
Глава Минфина уточнила, что с учетом гарантированного госдолга в первом квартале этого года совокупный госдолг Украины снизился с 60,9% ВВП менее чем до 59% ВВП.
Согласно проекту документа, поступившему в распоряжение агентства Интерфакс-Украина, соотношение прямого госдолга к ВВП должно сократиться до 51,1% ВВП к концу 2019 года и 42,4% — к концу 2022 года.
Стратегия также предполагает снижение соотношения долга к ВВП в конце 2019 года на уровне 52,1%, в 2020-м — до 47%, а 2021-м — до 44,9%, указывается в документе.
«Во-первых, мы увеличиваем долю нашего долга в национальной валюте. Второе — мы не повторяем больше ошибок прошлого, когда несколько лет подряд нам предстоят большие выплаты. Мы запускаем наши инструменты таким образом, чтобы в будущем все погашения были равномерными», — сказала Маркарова, представляя документ на заседании правительства в среду.
Средневзвешенный срок по погашению государственного долгом по состоянию на конец прошлого года составляет 8,9 лет: 10 лет — по внутреннему долгу и 8,1 года по внешнему.
«Сглаживание пиков рефинансирования будет осуществляться путем привлечения нового долга с более долгим сроком погашения, что ограничит погашения в указанные годы (2019-2022 — ИФ), а также путем проведения активных операций по управления государственным долгом», — указывается в стратегии.
Как сообщалось, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в апреле 2019 года вырос на 1,3%, или на $1,03 млрд — до $79,82 млрд. В национальной валюте госдолг уменьшился на 1% — до 2,125 трлн грн благодаря укреплению гривни.
Гарантированный государством долг за апрель сократился на 0,7% — до $10,49 млрд (в гривне — на 3%, до 279,3 млрд грн), в том числе внешний — на 0,9%, до $10,1 млрд (в долларах — на 3,1%, до 268,9 млрд грн).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016