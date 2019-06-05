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Кабмин утвердил стратегию сокращения госдолга Украины до 52% ВВП в 2019г и 42% ВВП в 2022г

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Кабмин утвердил стратегию сокращения госдолга Украины до 52% ВВП в 2019г и 42% ВВП в 2022г

Прямой государственный долг Украины, составивший 52,3% ВВП на конец 2018 года, по итогам 2019 года будет снижен до 52% ВВП, а к 2022 году — до 43% ВВП, описала цели принятой Кабинетом министров в среду Среднесрочной стратегии управления госдолгом на 2019-2022 годы министр финансов Оксана Маркарова.

«Мы с вами не просто запланировали, мы с вами достигнем этих показателей: в 2019 году мы снизим долг к ВВП до 52% и план на следующие три года — это снизить до 2022 года до 43%», — сказала она, представляя документ.

Глава Минфина уточнила, что с учетом гарантированного госдолга в первом квартале этого года совокупный госдолг Украины снизился с 60,9% ВВП менее чем до 59% ВВП.

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Согласно проекту документа, поступившему в распоряжение агентства Интерфакс-Украина, соотношение прямого госдолга к ВВП должно сократиться до 51,1% ВВП к концу 2019 года и 42,4% — к концу 2022 года.

Стратегия также предполагает снижение соотношения долга к ВВП в конце 2019 года на уровне 52,1%, в 2020-м — до 47%, а 2021-м — до 44,9%, указывается в документе.

«Во-первых, мы увеличиваем долю нашего долга в национальной валюте. Второе — мы не повторяем больше ошибок прошлого, когда несколько лет подряд нам предстоят большие выплаты. Мы запускаем наши инструменты таким образом, чтобы в будущем все погашения были равномерными», — сказала Маркарова, представляя документ на заседании правительства в среду.

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Средневзвешенный срок по погашению государственного долгом по состоянию на конец прошлого года составляет 8,9 лет: 10 лет — по внутреннему долгу и 8,1 года по внешнему.

«Сглаживание пиков рефинансирования будет осуществляться путем привлечения нового долга с более долгим сроком погашения, что ограничит погашения в указанные годы (2019-2022 — ИФ), а также путем проведения активных операций по управления государственным долгом», — указывается в стратегии.

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Как сообщалось, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в апреле 2019 года вырос на 1,3%, или на $1,03 млрд — до $79,82 млрд. В национальной валюте госдолг уменьшился на 1% — до 2,125 трлн грн благодаря укреплению гривни.

Гарантированный государством долг за апрель сократился на 0,7% — до $10,49 млрд (в гривне — на 3%, до 279,3 млрд грн), в том числе внешний — на 0,9%, до $10,1 млрд (в долларах — на 3,1%, до 268,9 млрд грн).

ВВП, госдолг, Кабмин
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