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Кабмин принял постановления, необходимые для запуска рынка электроэнергии с 1 июля

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Кабмин принял постановления, необходимые для запуска рынка электроэнергии с 1 июля

На сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины принял два важнейших постановления, необходимых для запуска нового рынка электроэнергии — «О порядке наложения специальных обязательств на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов» и «Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двухсторонним договорам».

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По мнению главы правительства, своевременное внедрение нового рынка электроэнергии не имеет альтернативы, поскольку дата запуска прописана в законе «О рынке электрической энергии».

«У правительства есть только одна возможность — исполнить нормы закона и ввести рынок электроэнергии с 1 июля. Этот законопроект нарабатывался в парламенте и соответствует всем европейским и мировым нормам», — сказал Владимир Гройсман..

Принятые постановления направлены на недопущение роста цены на электроэнергию для населения.

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«Решение, которое сейчас будут принимать правительство — ввести механизмы граничных цен, которые будут утверждены регулятором для того, чтобы не допустить роста цены электроэнергии», — подчеркнул премьер.

С 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на 1 июля 2019-го. Переход предусмотрен законом «О рынке электроэнергии», принятым в 2017 году. Он предполагает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

13 мая премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил, что запуск рынка планируется в срок, и добавил, что новации не должны приводить к повышению цен на электроэнергию для населения.

Кабмин, энергорынок
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