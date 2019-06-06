Чиновники предлагают повысить минимальные цены на алкоголь

Повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 10,7%; виски, ром и джин — на 7,3%; коньяк — на 9,1-9,5% и вина — на 7,4-10,2% предлагает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).
«С момента просмотра минимальных цен произошел рост составляющих цен, в частности: спирта (данные ГП „Укрспирт“: средневзвешенная цена в сентябре 2018 года составляла 311,07 грн/дал, прогнозная цена на 2019 год — 335,92 грн/дал, повышение на 8%), тары, комплектующих, энергоносителей, минимальная и средняя заработная плата работающих на предприятиях в этой сфере повысилась соответственно на 11% и 25% (данные ассоциации „Укрводка“). Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления, обнародованному на сайте МЭРТ.
В документе отмечается, что 27 мая 2019 года на совещании под руководством первого вице-премьер-министра — министра экономического развития и торговли Степана Кубива с участием субъектов рынка алкогольных напитков и их объединений состоялось открытое обсуждение вопроса корректировки цен на алкогольные напитки.
Предусмотренный проектом постановления размер минимальных цен на алкогольные напитки определен по плановым показателям 2019 года.
МЭРТ напоминает, последний раз минимальные цены на алкоголь были повышены в сентябре 2018 года (постановление Кабинета министров Украины № 748 от 05.09.2018) и их уровень определялся по плановым показателям на 2018 год.
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