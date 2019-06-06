Верховная Рада провалила и отставку Грицака

Верховная Рада не поддержала увольнении председателя Службы безопасности Василия Грицака. За его отставку проголосовали только 78 депутатов.

До этого депутаты провалили голосование за отставку главы МИД Павла Климкина и руководителя Минобороны Степана Полторака.

Напомним, что согласно Конституции должности этих чиновников относятся к «президентской» квоте.