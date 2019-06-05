Комитеты Рады поддержали увольнение Грицака и Климкина, но не поддержали увольнение Полторака

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны передал на голосование депутатами увольнение главы Службы безопасности Василия Грицака, но высказался против увольнения министра обороны Степана Полторака.

Комитет отказал Зеленскому в увольнении Полторака, потребовав от президента сначала назвать фамилию кандидата на этот пост.

«Пока президент не озвучит свою позицию относительно следующего министра обороны, — не поддерживать проект постановления об увольнении Полторака Степана Тимофеевича с должности министра обороны», — объявил решение членов комитета его глава Сергей Пашинский.

В свою очередь, комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал проект представления президента об увольнении главы МИД Павла Климкина.

Напомним, 30 мая Зеленский внес в Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина и министра обороны Полторака. Грицак представил президенту рапорт о своем увольнении 20 мая.