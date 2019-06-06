Вакарчук вслед за Зеленским решил провести съезд своей партии «на природе»

Съезд политической партии «Голос» пройдет в субботу, 8 июня, на Старокиевской горе.
Как сообщает «Голос» в соцсетях, рабочая часть съезда начнется в 18.30, в 19.30 — общение с прессой, а после 20.00 — «презентация команды, драйв и рок-н-ролл».
Напомним, что ранее о намерении провести съезд в ботсаду завила партия «Слуга народа».
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