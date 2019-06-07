Мэй покинула пост лидера Консервативной партии, но пока остается премьером

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии. Об этом стало известно в четверг из сообщения для прессы, опубликованного парламентским Комитетом 1922, объединяющим рядовых депутатов-тори и определяющим вопросы выбора или смены лидера консерваторов.

«Получив уведомление от премьер-министра Терезы Мэй о ее отставке с поста лидера Консервативной партии, действующие председатели Комитета 1922 приглашают членов партии, желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборы ее нового главы, сделать это, — говорится в документе. — Тереза Мэй продолжит оставаться действующим лидером Консервативной партии, пока ее преемник не будет объявлен», — говорится в документе.

Еще 24 мая Мэй объявила, что приняла решение 7 июня уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии. Глава британского правительства на протяжении последних месяцев столкнулась с крайне серьезным давлением со стороны членов кабинета министров и депутатов-консерваторов, которые предпринимали попытки вынудить ее уйти в отставку. Рост недовольства министров и парламентариев во многом был связан с тем, что Мэй сильно смягчила свою позицию по Brexit с целью заполучить поддержку со стороны представленных в Палате общин британского парламента партий. Она была необходима премьеру для принятия соглашения об условиях выхода страны из ЕС, которое депутаты уже трижды отклоняли.

Таким образом после своей отставки Мэй стала исполняющей обязанности лидера Консервативной партии, при этом она останется во главе правительства, пока не завершится процесс выбора нового главы тори.