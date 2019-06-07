Мэй покинула пост лидера Консервативной партии, но пока остается премьером

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии. Об этом стало известно в четверг из сообщения для прессы, опубликованного парламентским Комитетом 1922, объединяющим рядовых депутатов-тори и определяющим вопросы выбора или смены лидера консерваторов.
«Получив уведомление от премьер-министра Терезы Мэй о ее отставке с поста лидера Консервативной партии, действующие председатели Комитета 1922 приглашают членов партии, желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборы ее нового главы, сделать это, — говорится в документе. — Тереза Мэй продолжит оставаться действующим лидером Консервативной партии, пока ее преемник не будет объявлен», — говорится в документе.
Еще 24 мая Мэй объявила, что приняла решение 7 июня уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии. Глава британского правительства на протяжении последних месяцев столкнулась с крайне серьезным давлением со стороны членов кабинета министров и депутатов-консерваторов, которые предпринимали попытки вынудить ее уйти в отставку. Рост недовольства министров и парламентариев во многом был связан с тем, что Мэй сильно смягчила свою позицию по Brexit с целью заполучить поддержку со стороны представленных в Палате общин британского парламента партий. Она была необходима премьеру для принятия соглашения об условиях выхода страны из ЕС, которое депутаты уже трижды отклоняли.
Таким образом после своей отставки Мэй стала исполняющей обязанности лидера Консервативной партии, при этом она останется во главе правительства, пока не завершится процесс выбора нового главы тори.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016