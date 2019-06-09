На съезд партии Порошенко прибыли министры и спикер ВР

В воскресенье, 9 июня, в Киеве начался съезд политической партии пятого президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, съезд «Европейской солидарности» начался в 10:30. Среди гостей присутствуют народные депутаты Нина Южанина, Ирина Луценко, Владимир Арьев, Татьяна Чорновол, Виктория Сюмар, Николай Княжицкий, Андрей Левус, Сергей Высоцкий, Николай Величкович, Хвича Мепаришвили из фракции «Народного фронта».

Также на съезд пришли Александр Бригинец, Игорь Артюшенко, Максим Саврасов, Артур Герасимов, депутат из группы «УДАР» Сергей Алексеев, вице-премьер-министр Павел Розенко и первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Кроме того, на съезд «Европейской солидарности» прибыл председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.