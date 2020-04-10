Порошенко получил должность в Раде

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал сопредседателем одноименной фракции.

«По состоянию на сегодня, у меня есть протокол. Петр Алексеевич Порошенко также избран сопредседателем фракции «Европейская солидарность», — сообщил Разумков на брифинге после совещания руководства парламента с главами фракций в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, это первое совещание, в котором Порошенко принимал участие в таком статусе.