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Порошенко похвастался, что к «ЕС» присоединился «cамый кровавый пастор со времен реформации»

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Порошенко похвастался, что к «ЕС» присоединился «cамый кровавый пастор со времен реформации»

Партия «Европейская солидарность» идет на местные выборы, «чтобы остановить пророссийский реванш и строить европейскую жизнь в Украине».

Об этом заявили в пресс-службе «ЕС» и пятый президент Петр Порошенко во время выступленияна съезде политсилы.

Отмечается, что команды в областные и городские советы возглавят знаковые личности и политики из других политсил. Среди них — политзаключенные Сущенко и Владимир Балух. Волынский штаб партии возглавила волонтер Юлия Вусенко, депутат Луцкого горсовета от «Самопомочи». В Полтаве от «ЕС» будет идти общественная активистка Юлия Городчанина, которая баллотировалась в парламент от партии «Голос». Также списки в областные советы возглавят народные депутаты из фракции „Европейская Солидарность“ Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе».

Петр Порошенко в свою очередь со сцены напомнил, что «к „ЕС“ присоединился cамый кровавый со времен реформации пастор Александр Турчинов».

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Напомним, ранее съезд партии «Слуга народа» выдвинул кандидатов от политсилы в мэры городов на предстоящих местных выборах.

 

Петр Порошенко, Европейская солидарность
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