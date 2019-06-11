США подали запрос на экстрадицию Ассанжа

Минюст США направил Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают газета The Washington Post и телеканал CNN со ссылкой на источники.

Cобеседник WP рассказал, что Вашингтон отправил документ в прошлый четверг, 6 июня. Договор между США и Великобританией подразумевает, что запрос на экстрадицию необходимо отправить в течение 60 дней после задержания (прошло 11 апреля).

Как отмечает газета, в документе могут быть указаны только предусмотренные соглашением Вашингтона и Лондона преступления. В США Ассанжу предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в шпионаже и заговоре с целью взлома правительственного компьютера.

Ранее в WikiLeaks сообщили, что слушания по делу об экстрадиции Ассанжа из Великобритании пройдут 14 июня. Вашингтон предъявил основателю WikiLeaks обвинений на 175 лет тюрьмы.

В апреле Ассанжа задержали в здании посольства Эквадора в Лондоне, в дипмиссии он провел семь лет. Суд приговорил его к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог в 2012 году.

Тогда суд рассматривал запрос на экстрадицию Ассанжа в Швецию, где его обвинили в изнасиловании. Шведская прокуратура закрыла дело в 2017-м из-за невозможности допросить основателя WikiLeaks, но возобновила его в мае, уже после задержания и ареста Ассанжа.

Суд в Швеции не стал заочно арестовывать Ассанжа, его адвокат отметил, что его клиент вряд ли сможет скрыться от шведских властей в британской тюрьме, а арест ради допроса будет чрезмерным решением.

В конце мая Ассанжа перевели в больничное крыло тюрьмы. С ним пообщался спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер. По его словам, беспокойство вызывает не физическое, а психологическое состояние основателя WikiLeaks. «Было заметно, что он постоянно чувствует угрозу ото всех», — сказал Мельцер.