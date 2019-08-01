Зеленский назначил нового руководителя ДУСи

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя и исполняющего обязанности руководителя этого ведомства.

Соответствующие указы от 1 августа №№ 569/2019 и 570/2019 об увольнении Борзова с прежних должностей и № 571/2019 о его назначении руководителем ведомства опубликованы на официальном сайте главы государства.

Борзов (1981 г.р.) в 2014 году был назначен пятым президентом Петром Порошенко заместителем руководителя Госуправления делами. В 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 года он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Ранее баллотировался в Винницкий облсовет по спискам партии «Фронт змин».

До начала политической карьеры длительное время возглавлял команды КВН «Винницкие перцы» и «Сборная Украины».