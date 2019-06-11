Часть стран ЕС призвали ускорить процесс расширения сообщества

Тринадцать «новых» стран ЕС выступили с инициативой ускорить процесс расширения Евросоюза, активизировав прием государств Западных Балкан, чтобы не допустить нового витка национальных и религиозных противоречий в регионе. Как сообщил во вторник брюссельский новостной портал EURACTIV, 10 восточноевропейских государств плюс Австрия, Италия и Мальта подготовили обращение к Совету ЕС с призывом как можно быстрее запустить переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией. Еврокомиссия в мае уже рекомендовала начать переговоры с этими странами, однако теперь это решение должны утвердить или отложить все страны сообщества в Совете ЕС, где их запуск блокирует ряд государств Евросоюза, в частности, Франция и Нидерланды.
«Это обращение станет формой давления (на „старые“ страны ЕС — Ред.) с целью подтвердить, что дилемма — расширение ЕС или углубление интеграции внутри сообщества — неверна, и оба процесса должны идти параллельно, — цитирует EURACTIV одного из авторов документа. — В противном случае мы опять столкнемся с вопросом Западных Балкан, но в гораздо более болезненной и проблемной для обеих сторон форме».
Ожидается, что это письмо будет представлено на заседании Комитета постоянных представителей ЕС в среду. Если оно получит одобрение послов стран ЕС на этой встрече, петиция об ускорении расширения сообщества будет рассматриваться дальше на министерском уровне.
В настоящее время кандидатами на вступление в Евросоюз выступают государства Балкан и Турция, другие страны не рассматриваются даже теоретически. При этом с Турцией переговоры о вступлении были начаты еще в 2005 году, сейчас этот процесс находится в замороженном состоянии, формально из-за его торможения Грецией и Кипром, а фактически из-за принципиального несогласия ведущих государств ЕС, в первую очередь Франции и Германии, рассматривать эту страну как будущего члена Евросоюза.
Главными сторонниками продолжения расширения сегодня выступают страны союза, присоединившиеся к нему в 2004 году, что вызвало острый институциональный кризис Евросоюза как организации и усиление евроскептических настроений в «старых» странах ЕС.
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