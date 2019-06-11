Войти
Зеленский отменил назначение двух членов ВСП и объявил новый конкурс
официально
Зеленский отменил назначение двух членов ВСП и объявил новый конкурс
Россия заявила о готовности встречаться в «нормандском формате»
дружба народов
Россия заявила о готовности встречаться в «нормандском формате»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Часть стран ЕС призвали ускорить процесс расширения сообщества

172
Часть стран ЕС призвали ускорить процесс расширения сообщества

Тринадцать «новых» стран ЕС выступили с инициативой ускорить процесс расширения Евросоюза, активизировав прием государств Западных Балкан, чтобы не допустить нового витка национальных и религиозных противоречий в регионе. Как сообщил во вторник брюссельский новостной портал EURACTIV, 10 восточноевропейских государств плюс Австрия, Италия и Мальта подготовили обращение к Совету ЕС с призывом как можно быстрее запустить переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией. Еврокомиссия в мае уже рекомендовала начать переговоры с этими странами, однако теперь это решение должны утвердить или отложить все страны сообщества в Совете ЕС, где их запуск блокирует ряд государств Евросоюза, в частности, Франция и Нидерланды.

«Это обращение станет формой давления (на „старые“ страны ЕС — Ред.) с целью подтвердить, что дилемма — расширение ЕС или углубление интеграции внутри сообщества — неверна, и оба процесса должны идти параллельно, — цитирует EURACTIV одного из авторов документа. — В противном случае мы опять столкнемся с вопросом Западных Балкан, но в гораздо более болезненной и проблемной для обеих сторон форме».

Ожидается, что это письмо будет представлено на заседании Комитета постоянных представителей ЕС в среду. Если оно получит одобрение послов стран ЕС на этой встрече, петиция об ускорении расширения сообщества будет рассматриваться дальше на министерском уровне.

В настоящее время кандидатами на вступление в Евросоюз выступают государства Балкан и Турция, другие страны не рассматриваются даже теоретически. При этом с Турцией переговоры о вступлении были начаты еще в 2005 году, сейчас этот процесс находится в замороженном состоянии, формально из-за его торможения Грецией и Кипром, а фактически из-за принципиального несогласия ведущих государств ЕС, в первую очередь Франции и Германии, рассматривать эту страну как будущего члена Евросоюза.

Читайте также: Россиянине больше всего гордится армией и обороноспособностью страны

Главными сторонниками продолжения расширения сегодня выступают страны союза, присоединившиеся к нему в 2004 году, что вызвало острый институциональный кризис Евросоюза как организации и усиление евроскептических настроений в «старых» странах ЕС.

ЕС, Албания, Северная Македония, расширение ЕС
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 11 июня 2019
Понедельник, 10 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как добиться устойчивых темпов роста экономики

В конце мая были опубликованы два прогноза касательно роста ВВП Украины в 2019 году. Прогноз Всемирного банка и консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли указывают на ожидания экономического роста в этом году на уровне 2,7%. То есть, до прошлогоднего уровня роста ВВП (3,3%) мы не дотягиваем 0,6 процентных пункта. Темпы экономической динамики порой принимают инерционный характер, поэтому прогнозы снижения темпов роста ВВП настораживают. Что же делать для слома этой негативной тенденции?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляции, процентных ставках и узких местах

В рыночной экономике существуют узкие места, т.е. места, в которых спрос превышает предложение. Для регулирования этих процессов государство может использовать фискальную политику, либо ограничивая спрос в узких местах, либо стимулируя в них предложение (рост производства). Но сейчас в качестве механизма, регулирующего спрос и предложение, а, как следствие, и инфляцию используются процентные ставки. Но они являются слишком грубым инструментом и влияют на всю экономику в целом, а не только на ее узкие места.
Артём Глущенко
Артём Глущенко
инвестор

Финансы объединяют

Несмотря на то, что у наших стран фондовый рынок застрял в развитии примерно на одном уровне, нам, безусловно, стоит обмениваться опытом, достижениями, возможно, перенять опыт у соседей с более развитым рынком - Латвии, Литвы, Эстонии, выработать совместный план развития. Можно сделать фондовый рынок открытым для инвестирования гражданам Украины и Беларуси, а возможно, и всего Балто-Черноморского союза. Ведь ничто так не объединяет людей и страны, как общий финансовый интерес.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016