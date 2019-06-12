Тимошенко заявила о больших проблемах в украинской экономике

В Украине наблюдается тенденция ухудшения экономической ситуации. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По ее словам, бюджет Украины перестал получать плановые доходы от налогов. Вместо этого он пополняется за счет печатных эмиссионных денег Нацбанка. При этом, власти скрывают данный факт, подчеркнула она.

Тимошенко заключила, что все это указывает на стагнацию и падение экономики.

Более того, она напомнила, что уже в сентябре 2019 года Украина должна погасить часть долга МВФ, который составляет около $2 млрд.