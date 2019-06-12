Зеленский встретится в Берлине с президентом Германии и канцлером Меркель

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и его украинский коллега Владимир Зеленский проведут переговоры 18 июня в Берлине. Об этом говорится в списке мероприятий на ближайшие дни, который распространила в среду пресс-служба главы Германии.
«Дворец Бельвю (резиденция президента — Ред.). Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в плане мероприятий. Темы, которые планируют поднять стороны в ходе диалога, не называются.
Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 18 июня, также впервые встретится в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
«Канцлер тоже примет Зеленского в этот день», — сказал Зайберт.
По его словам, это будет первая встреча Меркель с Зеленским.
«Они уже разговаривали друг с другом по телефону, но пока не встречались», — указал представитель Кабмина ФРГ.
Напомним, что 30 мая в Киеве Зеленский принимал глав МИД ФРГ и Франции Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана.
В рамках своего первого официального зарубежного визита в Брюссель, который состоялся 4 и 5 июня, Зеленский встречался с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, главой Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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