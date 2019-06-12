У Зеленского хотят поменять Конституцию

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук уверен, что Конституцию. Украины надо менять, а конституционную комиссию восстановить.

«Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме — все это вопрос дискуссии», — сказал он в интервью «РБК-Украина».

«Мы собираемся восстановить конституционную комиссию, потому что президент и власть должны задавать направление, а именно профессионалы должны формировать структуру и логику», — заявил представитель Владимир Зеленского в парламенте.

По его словам, «раньше все изменения вносились в разделы полномочий Рады и президента, а мы должны начинать с раздела о правах и свободах граждан».

«Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять», — сказал Стефанчук.

«Наша идеология в целом — оставить за государством сервисные функции, это и есть либертарианство в нашем понимании. Наша цель — украинская либеральная экономика», — заявил он.

Стефанчук также заявил: «Вы будете удивлены, но сейчас в Украине не существует унифицированного текста Конституции».

«У нас есть материалы юридического анализа, согласно которому, после всех внесенных в разные статьи изменений не существует их окончательной редакции, необходимой в соответствии с правилами законотворческой техники», — сказал он.