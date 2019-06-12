Financial Times написала о неготовности Лондона к выходу из ЕС 31 октября

Британское правительство не готово к выходу из Евросоюза без сделки 31 октября. Об этом информировала в среду газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ правительства, к которому она получила доступ.
Как пишет издание, по оценкам правительства, необходимо от шести до восьми месяцев для того, чтобы сделать необходимые запасы медицинских препаратов на случай жесткого Brexit. Точно также требуется от четырех до пяти месяцев для того, чтобы провести необходимую подготовку к появлению пунктов таможенного контроля на границе со странами ЕС в случае, если договориться с Брюсселем не удастся. В канцелярии премьер-министра Терезы Мэй газете отказались комментировать утечки.
Статья была опубликована на фоне того, как фаворит в борьбе за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон пообещал в среду, что Великобритания покинет ЕС 31 октября. При этом он подчеркнул, что «развод» с Брюсселем без сделки не является его предпочтительным вариантом, однако подчеркнул, что к такому развитию событий нужно готовиться.
Параллельно Еврокомиссия рекомендовала в среду правительствам стран ЕС и европейскому бизнесу воспользоваться данной Великобритании отсрочкой до 31 октября в деле выхода страны из Евросоюза для лучшей подготовки к Brexit без соглашения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016