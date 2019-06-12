У ФК «Шахтер» новый тренер

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) подписал контракт с новым тренером — португальцем Луишем Каштру. Об этом сообщает пресс-служба ФК.
Отмечается, что соглашение вступает в силу с 12 июня и действует два года.
Сообщается, что Каштру родился 3 сентября 1961 года в Мондройнше, Португалия. Согласно его биографии, с 1978 по 1997 год он был игроком разных футбольных клубов, а с 1998 года тренирует команды.
В пресс-службе ФК добавили, что португалец стал 33 тренером в истории «Шахтера».
По информации португальского издания A Bola, Витория Гимарайнш получит компенсацию за тренера от «Шахтера» в размере 1 млн. евро.
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