Disney переснимет мультсериал про Чипа и Дейла

Disney снимет новую версию мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь» для своего стримингового сервиса Disney+. Об этом сообщила сама компания на своем сайте.

Go nuts for this monstrous news! Two new series are coming soon to #DisneyPlus: "Monsters at Work," inspired by Disney and @Pixar’s Monsters, Inc., and "Chip ‘n’ Dale." https://t.co/vv2Y1sEPdg pic.twitter.com/gvElfpfukR