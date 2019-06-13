Новый руководитель Генштаба похвалил Полторака

Начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что имеет нормальные служебные отношения с министром обороны Степаном Полтораком. Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, отвечая на вопрос, как ему работается со Степаном Полтораком, поскольку он является человеком предыдущего президента Петра Порошенко.
«У нас молодое государство, но в те неполных 28 лет нашей самостоятельности у нас почему предыдущая власть — всегда преступная и плохая. Хотя каждая власть дает свой вклад в развитие страны — лучше или хуже», — сказал Хомчак
«У меня с министром обороны Степаном Полторак нормальные служебные отношения. Я уважаю этого руководителя, я работал под его руководством последние два года. Это человек, который слышит, который понимает, который знает, что он делает», — отметил он.
По словам Хомчака, на новой должности у него нет никаких проблем, наоборот — только поддержка.
Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба — Главнокомандующим Вооруженных сил Руслана Хомчака.
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