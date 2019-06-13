Глава МВД Великобритании согласился выдать Ассанжа США

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал запрос Минюста США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом Джавид сообщил в интервью радиостанции BBC, подчеркнув, что окончательное решение по этому вопросу должен принять лондонский суд.

«Есть запрос на экстрадицию со стороны Соединенных Штатов, который суд будет рассматривать завтра. Вчера я подписал запрос на экстрадицию и заверил его», — сказал министр. Он подчеркнул, что речь идет о стандартной процедуре, заметив, что окончательное решение будет за лондонским судом. «У нас есть законный запрос на экстрадицию, и я подписал его, но, конечно, решение должен принять суд», — отметил Джавид.

Напомним, что а США Ассанжу предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в шпионаже и заговоре с целью взлома правительственного компьютера. Ему грозит 175 лет тюрьмы.