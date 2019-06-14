Марек Томалак стал новым генеральным директором PepsiСo Украина

Генеральным директором PepsiСo Украины стал Марек Томалак, ранее возглавлявший команду маркетинга и инноваций напитков PepsiCo в Восточной Европе.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

У Марека Томалака значительный международный опыт работы в маркетинге различных категорий. Свою деятельность в PepsiСo он начал в 2012 году как менеджер по маркетингу и построил успешную карьеру, работая на рынках PepsiСo Польши, Швейцарии, Восточной Европы.

«Для меня большая честь руководить одним из наиболее динамично развивающихся подразделений PepsiCo в Европе и обеспечивать дальнейший устойчивый рост всех продуктовых категорий компании: напитков, снеков, соков, молочной продукции и детского питания. Моей задачей будет также создание условий для дальнейшего профессионального роста нашей команды и возможности для сотрудников всех уровней реализовать свой лидерский потенциал. Руководствуясь принципом PepsiСo «Побеждать ответственно», мы будем и в дальнейшем развивать инициативы компании в аграрном секторе и сфере экологии, включая вопросы упаковки и водопользования, стремясь быть лучшей компанией для наших потребителей, бизнес-партнеров и общества в целом, — прокомментировал свое назначение Марек Томалак.

Мареку Томалаку 38 лет, он родился в Канаде, получил образование в Германии и Польше, имеет степень магистра экономики.

Ирина Козлова, которая ранее осуществляла руководство PepsiCo Украина, получила новое назначение в компании PepsiCo и будет заниматься развитием сокового бизнеса компании в рамках Восточноевропейского региона.

СПРАВКА

Продукты компании PepsiСo с удовольствием употребляют около миллиарда раз в день более чем в 200 странах. В 2018 году объем продаж PepsiСo составил более 64 миллиардов долларов США благодаря сбалансированному портфелю, включая продукцию Frito-Lay®, Gatorade®, Pepsi-Cola®, Quaker® и Tropicana®. Компания выпускает широкий ассортимент вкусных и полезных продуктов питания и напитков, в том числе 22 бренда, ежегодные розничные продажи каждого из которых превышают один миллиард долларов.

«Руководствуясь принципом PepsiСo „Побеждать ответственно“, мы стремимся быть мировым лидером по производству готовых к употреблению продуктов питания и напитков. Принцип „Побеждать ответственно“ отражает наше стремление к устойчивому развитию на рынке и внедрение этой цели во все аспекты бизнеса», — говорят в компании.

PepsiСo Украина — один из лидеров украинского рынка продуктов питания и напитков, представленная компаниями «Сандора» и «Вимм-Билль-Данн Украина». Компания занимает ведущие позиции на рынке соков и соковой продукции, где представлена ​​брендами «Сандора», «Садочок» и «Сандорик». В портфель компании входят также газированные напитки Pepsi®, 7UP®, Mirinda®, холодный чай Lipton Ice Tea®, питьевая вода «Аква минерале». На рынке снеков компания представлена ​​брендами Lay’s® и Хрусteam. PepsiCo в Украине также занимает уверенные позиции на рынке молочной продукции с брендами «Чудо», «Славяночка», «Машенька» и детского питания с брендом «Агуша».