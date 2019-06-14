В Украине задержан бывший глава «ЦИК ДНР»

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины задержали главу так называемой «ЦИК ДНР» Романа Лягина, который организовал в мае 2014 года «референдум», сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«ГПУ и СБУ задержали руководителя „Центральной избирательной комиссии ДНР“, который в мае 2014 года организовывал и проводил так называемый „референдум ДНР“. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена», — написал Луценко на своей странице в Фейсбук.

Напомним, в марте 2019 года в СБУ опровергли информацию о том, что бывший «глава ЦИК ДНР» Лягин сдался по программе украинской спецслужбы «Тебя ждут дома».

В СБУ также напомнили, что дело по заочному обвинению Лягина в государственной измене рассматривается в суде.