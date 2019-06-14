Чего немецкий бизнес ждет от Зеленского

«Это самое подходящее время для проведения нашего мероприятия, поскольку только что стало известно, что новый президент Украины Владимир Зеленский вскоре посетит Берлин и встретится с бизнесом», — такими словами председатель Немецко-украинского форума Райнер Линднер открыл в среду, 12 июня, конференцию, посвященную перспективам украинского банковского рынка. Мероприятие, которое состоялось в немецкой столице, собрало представителей крупных немецких и европейских банков, а также бизнесменов, которые ведут или заинтересованы в ведении дел в Украине. Киев на форуме представлял заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб и украинские банкиры и менеджеры.

Но, несмотря на довольно специализированную тему, разговор во время выступлений периодически возвращалась к политике. Почти все участники мероприятия пытались спрогнозировать то, как смена власти в Украине скажется на банковском рынке и экономике страны в целом. DW спросила спикеров конференции о том, что они думают по этому поводу.

Важные успехи и нерешенные проблемы

Обсуждая то, как политика может повлиять на ведение дел в Украине, собеседники не колебались вспоминать вещи, которые за последние годы изменились к лучшему. Так, директор украинского представительства немецкого банка Deutsche Bank Бернд Вурт отметил, что за последние несколько лет украинской власти удалось провести больше реформ, чем за предыдущие два десятилетия. «Это газовая сфера, реформа НБУ, банковского рынка — все это важные реформы с точки зрения банкира», — заверил Вурт.

Филипп Свенс, управляющий директор гамбургской логистической компании HHLA International GmbH, которая является одним из крупнейших портовых операторов в мире, особое внимание обратил на улучшение ситуации в правилах выплаты дивидендов, либерализацию валютного рынка, стабильную и независимую политику НБУ и оздоровление банковской системы Украины. Все это, по его словам, значительно облегчило компании ведения дел в стране.

О привлекательной для инвесторов политике Национального банка Украины говорил и Линднер, по мнению которого этот факт требует особого упоминания на фоне вызовов, стоящих перед Украиной. «Особенно очевидно это в сравнении с Турцией, где учетная ставка сейчас достигает 24 процентов», — отметил председатель Немецко-украинского форума. Для сравнения, учетная ставка НБУ сейчас составляет 17,5 процента.

Несмотря на эти положительные оценки, не меньшее внимание банкиры и бизнесмены уделяли и тому, что до сих пор так и не было сделано. Шаги в этом направлении, по их мнению, продемонстрировали бы, что новый президент Украины готов идти навстречу бизнесу.

Среди наиболее вопиющих проблем Вурт называет незащищенность прав кредиторов. По словам банкира, в Украине до сих пор очень легко можно оставить кредит без уплаты, что увеличивает риски в кредитовании. Не меньшего внимания, по его мнению, требует и судебная система страны, особенно на фоне недавних решений судов в отношении национализации «Приватбанка». «Пока есть возможность купить необходимое решение суда, для бизнеса это будет оставаться проблемой», — резюмирует Вурт.

По словам Свенса, даже те сферы, где уже есть заметные успехи, требуют дальнейшего внимания украинской власти. Так, уверен бизнесмен, банковский сектор страны до сих пор остается уязвимым в случае экономических проблем, а зарубежные банки до сих пор слабо представлены в Украине. Несмотря на значительную либерализацию, валютный рынок также продолжает оставаться зарегулированным и забюрократизированным, добавляет Свенс.

Режим ожидания

Делать ставку на то, что Зеленский и будущий парламент будут еще более дружественными к бизнесу, участники конференции были не готовы. Однако некоторые заявления из окружения нового президента и судебные решения по «Приватбанку» вызывают у них большое беспокойство. Зузана Франц, которая отвечает за восточноевропейское направление в бизнесе франко-немецкой финансовой группы ODDO BHF, отдельно выделила вопрос национализированного «Приватбанка». По ее словам, Украина вложила миллиарды, чтобы защитить вкладчиков этого банка. Вместе с другими реформами этот шаг был важным для возвращения доверия банков и инвесторов. «На этом фоне откатить ситуацию с „Приватбанком“ в прошлое будет абсолютно неправильным сигналом», — отметила Франц.

В любом случае, политическая неопределенность, связанная с выборами президента и парламента, уже сделала 2019 определенным образом «потерянным» для бизнеса, отмечает главный представитель немецкого банка Commerzbank AG Петер Кослински. Однако, несмотря на опасения, отмечает он, избрание нового президента рынок встретил нейтрально, а украинская валюта остается стабильной. «Раньше для того, чтобы всколыхнуть рынок, было достаточно лишь одного заявления политика, а сейчас банковская система демонстрирует свою устойчивость», — рассуждает Кослински.

Общее отношение немецкого бизнеса наиболее откровенно выразил Вурт: «Мы находимся в режиме ожидания. Ведь мы не знаем нового президента, и его будущие действия трудно предугадать». По словам банкира, не раньше сентября можно будет понять, будет ли правильным оставить стратегию касательно Украины без изменений или ее придется «определять заново».