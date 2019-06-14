Следователи по делу крушения MH17 проведут пресс-конференцию

Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Донбассе в июле 2014 года, проведет 19 июня пресс-конференцию. Об этом сообщила в пятницу голландская прокуратура.
В ходе встречи, по данным ведомства, международные следователи расскажут о «прогрессе, достигнутом в уголовном расследовании крушения рейса MH17». Дополнительную информацию в прокуратуре предоставлять отказались. В преддверии пресс-конференции будет проведена закрытая встреча для родственников жертв крушения.
Как утверждает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, в ходе мероприятия для прессы будут названы имена лиц, которые несут ответственность за крушение лайнера.
Пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
Предыдущая пресс-конференция ССГ прошла 24 мая 2018 года. В ее ходе эксперты заявили, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing, была завезена из России и принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде.
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