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Грязный воздух Одессы повышает шансы подхватить коронавирус

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Грязный воздух Одессы повышает шансы подхватить коронавирус

Согласно исследованию ученых из Технического университета Мюнхена, в период сезонной аллергии повышается риск заражения коронавирусом. Однако, рискуют не только люди, страдающие аллергией на обычную пыльцу, но и те, у кого аллергия на грибковые споры. Грибками насыщен воздух в местах обработки зерна. Наибольшую споровую пыль генерирует открытая перевалка. В Украине открыто зерно перегружают в каждом порту, однако, наиболее плачевная ситуация в Одессе, поскольку, порт расположен в центре города.

По данным исследования, чем выше концентрация аллергенов в воздухе — тем проще человеку «подхватить» коронавирус. По словам профессора Технического университета Мюнхена Клаудиа Трайдль-Хоффман, в определенных условиях, при соответствующей температуре и влажности воздуха, число заражений может возрасти на 44%.

Исследование влияния аллергии на заболевание коронавирусом проводилось международной командой ученых под руководством специалистов из Технического университета Мюнхена и Центра исследования здоровья и окружающей среды имени Гельмгольца.

Ученые также выяснили, почему аллергены ослабляют иммунные свойства слизистой оболочки носа. Обычно при попадании аллергена на слизистую, организм человека вырабатывает так называемые интерфероны, которые активируют иммунную систему. Если же вирус и пыльца попадают на слизистую одновременно, этот защитный механизм. По словам профессора Трайдль-Хоффман, организм аллергиков дает более слабый интерфероновый ответ на появление коронавируса.

Если в большинстве населенных пунктов опасность заболеть на Covid-19 для аллергиков растет сезонно, то в городах с открытой перевалкой зерна — она сохраняется постоянно. По словам врача-аллерголога Павла Гришила, все виды плесневых грибов находятся как раз в местах хранения зерна. К примеру, центр Одессы сегодня — это крупная агломерация зерновых элеваторов.

Избежать плачевной перспективы можно путем жесткого контроля за перевалкой зерновых. Альтернативное решение, опробованное большей частью портовых городов Евросоюза — вынесение грязной перевалки за черту города.

«Что такое „фермерское легкое“ вы, наверное, знаете. Причина — появление на слизистой оболочке дыхательных путей плесневых грибов рода Alternaria и Aspergillus, провоцирующих заболевание, которое тяжело диагностируется. Поскольку, как правило, о грибках думают в последнюю очередь. Кроме того, грибковые заболевания дыхательных путей формируют еще аллергический ответ организма к этим же грибам», — сказал аллерголог.

Он добавил, что во всем многочисленном наборе зерновых грибков, особенно опасным является Aspergillus, который вызывает заболевание аспергилез. По словам врача, любые маски полностью бесполезны против спор. Защититься можно только изолирующей защитой — специальными респираторами или противогазами.

«Плесневые грибы концентрируются, и создают инфильтраты всевозможные, которые провоцируют такие заболевания, как бронхиальная астма, аллергические риниты, пневмонии, в том числе, эозинофильные. Ну и самое главное это аспергиллез — заболевание, вызываемое плесневыми грибами рода Aspergillus, поражающее преимущественно органы дыхания — легкие и околоносовые пазухи, а также, в некоторых случаях, и другие органы», — сказал врач.

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Ранее аллергологи предупреждали одесситов о том, что зерновая пыль буквально оккупирует атмосферу Одессы. При этом, опасность надышаться коктейлем из грибковых спор актуальна не только для жителей припортовых территорий. Микроскопические споры, по словам специалистов, пролетают километры, оседая на любой поверхности. Учитывая, что перевалка зерна из года в год растет, увеличиваются и объемы грибковых спор в одесском воздухе. Статистика подтверждает это ростом количества людей, страдающих на аллергию.

Одесса, зерно, аллергия
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