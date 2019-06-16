Климкин доволен новым премьером Молдовы

Глава МИД Украины Павел Климкин рад, что именно Майя Санду стала премьер-министром Молдовы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я, кстати, очень рад, что именно Майя Санду возглавила правительство. С удовольствием вспоминаю общение с ней на мероприятиях Европейской народной партии», — отметил Климкин на своей странице в Facebook.

В то же время он выразил обеспокоенность желанием России применить общий подход к Молдове и Украины через свою модель фрагментации и федерализации.

Министр пояснил, что Киев на этой неделе присылал своих представителей в Кишинев, чтобы понять все нюансы ситуации.

«Но главное — это будущее. Для нас обоих важно, чтобы Молдова была в нем европейской и демократической. Именно на том, что мы можем сделать вместе в будущем, мы и сфокусировали наше внимание», — отметил министр.