Климкин доволен новым премьером Молдовы

Глава МИД Украины Павел Климкин рад, что именно Майя Санду стала премьер-министром Молдовы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Я, кстати, очень рад, что именно Майя Санду возглавила правительство. С удовольствием вспоминаю общение с ней на мероприятиях Европейской народной партии», — отметил Климкин на своей странице в Facebook.
В то же время он выразил обеспокоенность желанием России применить общий подход к Молдове и Украины через свою модель фрагментации и федерализации.
Министр пояснил, что Киев на этой неделе присылал своих представителей в Кишинев, чтобы понять все нюансы ситуации.
«Но главное — это будущее. Для нас обоих важно, чтобы Молдова была в нем европейской и демократической. Именно на том, что мы можем сделать вместе в будущем, мы и сфокусировали наше внимание», — отметил министр.
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