Instagram тестирует новый способ восстановления аккаунта

Instagram тестирует новый метод восстановления учетных записей в приложении, который, с одной стороны, должен упростить процедуру для пользователей, а с другой - усложнить задачу злоумышленникам. Об этом сообщает портал Engadget.

При восстановлении доступа к аккаунту пользователям соцсети необходимо будет указать адрес электронной почты или номер телефона, на которые будет выслан шестизначный код. Эту комбинацию цифр нельзя будет ввести с другого устройства.

Как отмечает портал, новый метод гарантирует, что пользователи смогут восстановить доступ, даже если мошенники сменили имя и контактные данные.

Если новая система будет запущена, то пользователи смогут восстановить учетную запись без обращения в службу безопасности Instagram, пишет Engadget.

Когда обновление будет доступно для пользователей, пока не сообщается.