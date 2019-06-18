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Порошенко отстранил Грынива и нанял иностранных консультантов

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Порошенко отстранил Грынива и нанял иностранных консультантов

В избирательном штабе партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко в основном работают представители его старой команды, но есть также и иностранные политконсультанты.

По словам источника УП, в штабных совещаниях могут принимать участие около десяти человек.

Их состав примерно такой: Петр Порошенко, Сергей Березенко, Олег Медведев, Виктория Сюмар, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, Андрей Жигулин, ранее возглавлявший пресс-службу АП, Владимир Горковенко, который руководил отделом главного департамента информационной политики АП.

А также политолог Сергей Таран, бывший заместитель главы АП Ростислав Павленко, экс-нардеп и рупор Порошенко Виктор Уколов, нардеп БПП Руслан Князевич, который руководит юридическим направлением, и блогер Юрий Бирюков.

Политолог Грынив, который раньше работал с Порошенко, отстранен от кампании и сейчас занимается только социологией.

«У нас теперь нет такого, как было раньше — что Грынив решил повесить билборд с Путиным и никому об этом не сказал. Все решения обсуждаются и принимаются коллективно. Так, у каждого есть свое направление, но каждый может предлагать свои идеи и делать замечания другому», — говорит уже другой собеседник из офиса «ЕС».

Сообщается, что кроме штаба над продвижением партии Порошенко отдельно работают еще внештатные иностранные консультанты.

Сразу несколько источников рассказали УП, что к кампании «Европейской солидарности» привлечены израильские политтехнологи, которые работают с экс-президентом еще с конца осени прошлого года и даже готовили его к дебатам с Зеленским.

«К сожалению, никто из наших собеседников не смог назвать ни их фамилии, ни название их политехнической группы. Единственное, что удалось узнать от источников — имя руководителя этой группы. Его зовут Таль», — говорится в публикации.

Отмечается, что на парламентских выборах 2014 года израильский политтехнолог с таким же именем — Таль Зильберштейн — консультировал партию «Батькивщина». Еще раньше Зильберштейн работал с экс-главой Шевченковского района Виктором Пилипишиным, в свое время консультировал экс-президента США Билла Клинтона.

Как уверяют в офисе партии, роль иностранных консультантов на этих выборах незначительна и не касается черного пиара.

«Они предлагают всякую фигню, на что все плюются. Люди просто не чувствуют нашей ментальности и реалий. Например, они раньше убеждали нас, что „Голос“ — нам не конкурент», — возмущается в разговоре с УП собеседник из окружения Порошенко.

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«Их главная функция — аудит идей. Их брали, чтобы они незамыленным глазом со стороны смотрели, что мы делаем, и озвучивали свои мысли. И им надо отдать должное — они рекомендовали на бордах писать НАТО, давали предложения, чтобы съезд партии провести в формате TEDx», — рассказал источник в офисе партии «ЕС».

Отмечается, что в парии Порошенко рассчитывают набрать 12% голосов.

Петр Порошенко, досрочные выборы, Европейская солидарность
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