Порошенко заявил о вхождении его «Европейской Солидарности» в ЕНП

Европейская народная партия приняла решение о вхождении украинской партии «Европейская солидарность» в ее состав, сообщил лидер «Европейской солидарности», пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко.
«Партия „Европейская солидарность“ официально вошла в крупнейшую и самую влиятельную политическую семью объединенной Европы — Европейскую народную партию. Только что ЕНП приняла соответствующее решение», — написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.
По его словам, это событие является признанием «успешности пяти лет реформ, осуществлявшихся нашей командой» и мандатом доверия к «Европейской солидарности» как проевропейской украинской партии. «Присоединение к ЕНП рассматриваем не только как наше внутрипартийное событие, а как сигнал признания европейских устремлений Украины, ее желание присоединиться к ЕС и НАТО. Ведь только членство в этих двух союзах гарантирует нам мир и безопасность», — отметил политик.
«Европейская народная партия стоит плечом к плечу с Украиной в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность. Новый формат сотрудничества с ней дает нам новые возможности отстаивать европейский и евроатлантический выбор Украины», — резюмировал Порошенко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016