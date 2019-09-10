Порошенко заявил о вхождении его «Европейской Солидарности» в ЕНП

Европейская народная партия приняла решение о вхождении украинской партии «Европейская солидарность» в ее состав, сообщил лидер «Европейской солидарности», пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко.

«Партия „Европейская солидарность“ официально вошла в крупнейшую и самую влиятельную политическую семью объединенной Европы — Европейскую народную партию. Только что ЕНП приняла соответствующее решение», — написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По его словам, это событие является признанием «успешности пяти лет реформ, осуществлявшихся нашей командой» и мандатом доверия к «Европейской солидарности» как проевропейской украинской партии. «Присоединение к ЕНП рассматриваем не только как наше внутрипартийное событие, а как сигнал признания европейских устремлений Украины, ее желание присоединиться к ЕС и НАТО. Ведь только членство в этих двух союзах гарантирует нам мир и безопасность», — отметил политик.

«Европейская народная партия стоит плечом к плечу с Украиной в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность. Новый формат сотрудничества с ней дает нам новые возможности отстаивать европейский и евроатлантический выбор Украины», — резюмировал Порошенко.