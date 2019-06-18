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Глава МВД Молдовы потребовал снять депутатскую неприкосновенность с олигарха Плахотнюка

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Глава МВД Молдовы потребовал снять депутатскую неприкосновенность с олигарха Плахотнюка

Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе направил запрос в Генеральную прокуратуру с требованием отозвать парламентскую неприкосновенность с бежавшего за границу лидера Демократической партии (ДПМ) олигарха Владимира Плахотнюка. В запросе, которое опубликовало во вторник молдавское издание Unimedia, также содержится требование временно отстранить от должности членов Конституционного суда, чтобы привлечь их к ответственности по обвинению в «узурпации власти».

«В период с 7 по 9 июня 2019 года судьи КС вынесли решения, противоречащие положениям конституции Республики Молдова, с тем чтобы Плахотнюк Владимир и возглавляемая им преступная группировка насильно оставались у власти, чтобы обеспечить законность так называемого правительства во главе с Павлом Филипом», — говорится в документе. В нем приводятся данные, что почти все члены КС являются родственниками Плахотнюка, его приближенными или членами возглавляемой им партии.

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«Решения КС привели к установлению двоевластия в стране и, следовательно, к кризису, который затронул все общество из-за неоднозначного и предвзятого толкования конституционных норм», — отметил Нэстасе.

Молдова, Владимир Плахотнюк
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