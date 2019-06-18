Глава МВД Молдовы потребовал снять депутатскую неприкосновенность с олигарха Плахотнюка

Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе направил запрос в Генеральную прокуратуру с требованием отозвать парламентскую неприкосновенность с бежавшего за границу лидера Демократической партии (ДПМ) олигарха Владимира Плахотнюка. В запросе, которое опубликовало во вторник молдавское издание Unimedia, также содержится требование временно отстранить от должности членов Конституционного суда, чтобы привлечь их к ответственности по обвинению в «узурпации власти».
«В период с 7 по 9 июня 2019 года судьи КС вынесли решения, противоречащие положениям конституции Республики Молдова, с тем чтобы Плахотнюк Владимир и возглавляемая им преступная группировка насильно оставались у власти, чтобы обеспечить законность так называемого правительства во главе с Павлом Филипом», — говорится в документе. В нем приводятся данные, что почти все члены КС являются родственниками Плахотнюка, его приближенными или членами возглавляемой им партии.
«Решения КС привели к установлению двоевластия в стране и, следовательно, к кризису, который затронул все общество из-за неоднозначного и предвзятого толкования конституционных норм», — отметил Нэстасе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016