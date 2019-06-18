У Зеленского готовят депутатам уголовную ответственность за кнопкодавство и прогулы

Администрация президента подготовила два законопроекта об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование и об ответственности парламентариев за прогулы заседаний. Об этом 18 июня сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
«Мы подготовили и, надеюсь, внесем два основных законопроекта. Это об уголовной ответственности за кнопкодавство и об ответственности за депутатские прогулы», — цитурет его Украинская правда.
Стефанчук добавил, что сейчас эти документы «находятся на редакционных вопросах».
«И очень надеюсь, что в ближайшее время они будут внесены в Верховную Раду», — сказал он.
Стефанчук подчеркнул, что «президент готов к конструктивному сотрудничеству с ВР, несмотря на то, что абсолютно все предыдущие представления были отклонены и сняты с рассмотрения».
«Мы все-таки надеемся еще на сотрудничество с этой Верховной Радой, и мы и дальше вносим законопроекты. На прошлой неделе — это (были — ред.) два законопроекта по рынку энергетики», — напомнил представитель президента.
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