Польша потребует у России компенсацию за грязную нефть

Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам. Об этом сообщает Polskieradio24.
«Часть этой нефти была переработана, но нам пришлось ее смешивать, использовать стратегические запасы. Таким образом, мы понесли некоторые расходы, также связанные с функционированием нефтеперерабатывающего завода», — сказал он.
Обайтек добавил, что в настоящее время компания оценивает убытки, и после этого она обратится с претензиями.
Напомним, что в середине по нефтепроводу «Дружба» из России в Беларусь поступила нефть с повышенным содержанием хлорорганики. В связи с этим Польша, Украина, Германия, Венгрия и Словения приостановили закупки российского сырья. Прокачка чистой нефти возобновилась в мае. В Польшу чистая нефть стала поступать в начале июня.
В России по этому поводу возбудили уголовное дело.
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