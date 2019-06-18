Меркель заверила, что санкции против РФ не снимут до возврата Крыма

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении России не будут отменены до возвращения Крыма в Украину.

«Мы обсуждали процесс относительно суверенитета Украины и его восстановления, говорили о Донецке и Луганске. К сожалению, не достигнут в последнее время прогресс. Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину», — сказала Меркель на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге во вторник в Берлине, передает Интерфакс-Украина.

В свою очередь Зеленский призвал побывать на Донбассе и в Крыму тех, кто агитирует в Европе за снятие санкций с РФ.

«Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который их туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь», — сказал президент.