Горсовет Харькова проголосовал за возврат проспекту Григоренко имени маршала Жукова

Харьковский городской совет в среду рассмотрел вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова и поддержал соответствующее решение.
Как передает «Интерфакс-Украина», в поддержку такого решения на сессии в среду проголосовали 59 депутатов, против — 13.
Решение предусматривает также, что имя Петра Григоренко будет присвоено новой улице (пробивке) от ул. Рымарская до ул. Клочковская.
Как сообщалось, в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение «О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова» в рамках закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро «Маршала Жукова» во «Дворец спорта», а одноименного проспекта — в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).
8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку «Все для перемоги», установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года.
В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.
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