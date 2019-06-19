УЕФА не будет наказывать сборную Украины за бразильца Мораеса

Апелляционный комитет УЕФА отказал в удовлетворении апелляций федераций футбола Португалии и Люксембурга на решение Контрольно-дисциплинарного комитета, который не увидел нарушений в участии натурализированного бразильца Жуниора Мораеса в матчах сборной Украины.
Как стало известно агентству «Интерфакс-Украина», соответствующее решение было вынесено в среду.
3 мая УЕФА отклонил протесты федераций футбола Португалии и Люксембурга на результаты матчей их сборных против Украины в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года из-за участия в этих играх форварда «Шахтера» Мораеса.
25 марта Украина обыграла на выезде Люксембург со счетом 2:1, а 22 марта сыграла вничью 0:0 на выезде с Португалией.
В обоих матчах в составе сборной Украины принимал участие натурализованный бразилец Жуниор Мораес, который 18 марта получил гражданство Украины в соответствии с указом президента Украины.
После побед в июне над Сербией и Люксембургом Украина уверенно лидирует в своей отборочной группе с 10 набранными очками в 4 матчах.
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