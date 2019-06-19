В России заявили о победе над скиммингом

За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов. Об этом, как передает РБК, заявил заместитель председателя правления Сбербанка РФ Станислав Кузнецов.

«Буквально несколько лет назад все кредитные организации лихорадило от скимминга. Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, и в нашей стране фактически сведен данный вид мошенничества к нулю», — сказал Кузнецов.

Зампред российского Сбербанка отметил, что сотрудничество банков с правоохранительными органами сделало скимминг практически бессмысленным, так как все, кто все-таки пытается использовать его, попадаются.

Скиммингом называют установку на банкомат специального устройства-скиммера, копирующего всю информацию с магнитной полосы вставленной карты — имя держателя, номер карты, срок окончания ее действия, CVV- и CVC-коды. Одновременно с этим с помощью специальной видеокамеры или накладки на клавиатуру злоумышленники выясняют пин-код карты. После этого они делали копию карты жертвы и либо снимали деньги в том же банкомате, либо расплачивались ей в магазинах.

Несколько лет назад скимминг считался одной из главных угроз для владельцев банковских карт. Однако затем скимминг перестал упоминаться в отчетах о мошенничестве, одной из причин чего стал тотальный перевод клиентов на чиповые карты.

Согласно данным исследования «Threat Zone’19. Иллюзия безопасности», проведенного дочерней компанией Сбербанка BI.ZONE, сейчас в РФ атакующие банкоматы злоумышленники предпочитают взламывать или взрывать их. В отчете Сбербанка за 2018 год говорится, что его банкоматы пытались взорвать 64 раза.

Впрочем, наибольшую же опасность для владельцев банковских счетов россиян представляют атаки с использованием методов социальной инженерии, когда злоумышленники убеждают жертву отдать им свои деньги или поделиться критически важной информацией.