Корольчук развеял мифы о повышении тарифов на электроэнергию

Накануне запуска нового рынка электроэнергии средства массовой информации распространяют мифы о повышении стоимости тарифов. Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя распространенную СМИ информацию о росте с июля цены на электроэнергию от поставщика «последней надежды» на 30%.
«Речь идет об „Укринтерэнерго“ — компанию, которая является поставщиком „последней надежды“. Но ее доля на рынке составляет 1,5% — чуть меньше 2 млрд кВт/ч. Поэтому нельзя говорить, что такой объем является серьезным ценовым показателем и может повлиять на рост тарифов вообще», — считает эксперт.
Также Корольчук обратил внимание, что СМИ по незнанию отождествили клиентов компании «Укринтерэнерго» с облэнерго и на этом основании сделали вывод об увеличении тарифов для их потребителей.
«Как оказалось не ко всем в стране пришли новости о том, что облэнерго — это уже далеко не те облэнерго, которые были еще даже в 2018 году. Компании разделились на 2 сегмента — поставка (продажа) и распределение (транспортировка). И поэтому ставить знак равенства между 34 клиентами и 34 облэнерго — нельзя. Облэнерго занимаются распределением, а не продажей. Скорее, речь идет о 34 компании (не облэнерго), которые занимаются продажей электроэнергии. Ну, бывает, спутали сети (провода) и трейдеров (офисы продавцов)», — отметил эксперт.
Корольчук отметил, что после запуска новой модели рынка электроэнергии тарифы для населения не вырастут.
«Жаль, что подобная рутинная и рабочая информация превращается в очередной миф и только лишний раз пугает и так нервного украинского потребителя. Сейчас нужно помнить: тарифы на электроэнергию не растут», — написал Корольчук.
Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закона Украины «О рынке электрической энергии», новый рынок электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами Европейского Союза (ЕС), должен быть введен 1 июля 2019 года. По закону, соглашение с поставщиком «последней надежды» гарантирует поставки электроэнергии, если потребитель не заключил договор с другим поставщиком. Поставщиком «последней надежды» правительство определило компанию «Укринтерэнерго».
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя, и заверил, что тарифы на электроэнергию для населения не вырастут.
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