Войти
Волкер объяснил, в чем ценность Минских соглашений
позиция
Волкер объяснил, в чем ценность Минских соглашений
Трамп заявил о своей жесткости в отношениях с Россией
дружба народов
Трамп заявил о своей жесткости в отношениях с Россией

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Корольчук развеял мифы о повышении тарифов на электроэнергию

639
Корольчук развеял мифы о повышении тарифов на электроэнергию

Накануне запуска нового рынка электроэнергии средства массовой информации распространяют мифы о повышении стоимости тарифов. Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя распространенную СМИ информацию о росте с июля цены на электроэнергию от поставщика «последней надежды» на 30%.

«Речь идет об „Укринтерэнерго“ — компанию, которая является поставщиком „последней надежды“. Но ее доля на рынке составляет 1,5% — чуть меньше 2 млрд кВт/ч. Поэтому нельзя говорить, что такой объем является серьезным ценовым показателем и может повлиять на рост тарифов вообще», — считает эксперт.

Также Корольчук обратил внимание, что СМИ по незнанию отождествили клиентов компании «Укринтерэнерго» с облэнерго и на этом основании сделали вывод об увеличении тарифов для их потребителей.

«Как оказалось не ко всем в стране пришли новости о том, что облэнерго — это уже далеко не те облэнерго, которые были еще даже в 2018 году. Компании разделились на 2 сегмента — поставка (продажа) и распределение (транспортировка). И поэтому ставить знак равенства между 34 клиентами и 34 облэнерго — нельзя. Облэнерго занимаются распределением, а не продажей. Скорее, речь идет о 34 компании (не облэнерго), которые занимаются продажей электроэнергии. Ну, бывает, спутали сети (провода) и трейдеров (офисы продавцов)», — отметил эксперт.

Корольчук отметил, что после запуска новой модели рынка электроэнергии тарифы для населения не вырастут.

«Жаль, что подобная рутинная и рабочая информация превращается в очередной миф и только лишний раз пугает и так нервного украинского потребителя. Сейчас нужно помнить: тарифы на электроэнергию не растут», — написал Корольчук.

Читайте также: Энергобиржа готова к работе в новом рынке, тарифы для населения не вырастут, — Дубовский

Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закона Украины «О рынке электрической энергии», новый рынок электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами Европейского Союза (ЕС), должен быть введен 1 июля 2019 года. По закону, соглашение с поставщиком «последней надежды» гарантирует поставки электроэнергии, если потребитель не заключил договор с другим поставщиком. Поставщиком «последней надежды» правительство определило компанию «Укринтерэнерго».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя, и заверил, что тарифы на электроэнергию для населения не вырастут.

Юрий Корольчук, энергорынок
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 19 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Кому должен мир?

Когда мы под предлогом «все страны живут в долг» так же накапливаем кредиты, то забываем учесть, что эти страны одновременно являются кредиторами. Более того, что у каждой страны своё уникальное положение, которое нам мягко говоря недостижимо. Уже молчу про целевое использование этих кредитов. И нам, чтобы брать их за пример, то нужно как минимум достичь того же уровня. Чтобы сидеть и ничего не делать, нужно очень высоко сидеть.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О роли социокультурных факторов в развитии экономики

Если бы мне пришлось выбирать режим, я предпочел бы быть свободным человеком в деградирующей экономике, которая «падает стремительным домкратом» (что сейчас и происходит), чем жить при таком правителе, как Сталин. Но качественное и стабильное развитие экономики в «наших краях», с моей точки зрения, возможно лишь при технократической тирании. И сделать это можно было только «сверху», потому что иным образом в обозримые исторические сроки изменить менталитет и социокультурные особенности народов нереально - подобные эволюционные преобразования длятся веками.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как добиться устойчивых темпов роста экономики

В конце мая были опубликованы два прогноза касательно роста ВВП Украины в 2019 году. Прогноз Всемирного банка и консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли указывают на ожидания экономического роста в этом году на уровне 2,7%. То есть, до прошлогоднего уровня роста ВВП (3,3%) мы не дотягиваем 0,6 процентных пункта. Темпы экономической динамики порой принимают инерционный характер, поэтому прогнозы снижения темпов роста ВВП настораживают. Что же делать для слома этой негативной тенденции?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016