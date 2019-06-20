Крымские татары готовы сотрудничать с новой властью

Крымские татары не настроены враждебно к новой власти и готовы помогать, если команда Владимира Зеленского будет держать курс на евроатлантическую интеграцию.
Об этом национальный лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев сказал в эфире Радио «Крым.Реалии», комментируя отсутствие крымских татар в списке президентской партии «Слуга народа».
«У нас какой-то аллергии к этой партии нет», — заявил он.
«Говоря о конструктивной оппозиции, мы четко сказали, что не будем радоваться провалам нового президента. Мы будем стараться помочь держать курс на евроатлантическую интеграцию, чтобы тема деоккупации Крыма была постоянной. Если они этого будут строго придерживаться, то мы не оппозиция, а союзники», — сказал Джемилев.
Он также сообщил, что вскоре состоится встреча представителей Меджлиса с командой Зеленского, после которой ситуация станет «более ясной».
«В окружении Зеленского несколько разных групп. Некоторые говорят, что без крымских татар никак, а другие говорят, что мы — противники, что ничего общего не может быть. Я думаю, что в ближайшее время у нас состоится встреча и мы расставим все точки над «і», — отметил Джемилев.
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